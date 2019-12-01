Футболистка «Арсенала» забила 6 голов и сделала 4 передачи за один матч

Футболистка «Арсенала» Вивиан Мидема провела сверхуспешный матч чемпионата Англии среди женщин против «Бристоль Сити». 23-летняя голландка оказалась причастна к десяти голам лондонской команды. На ее счету шесть забитых мячей и 4 голевых передачи.

На 70-й минуте она покинула поле, и 11-й гол «Арсенал» забил уже без ее участия. Встреча завершилась со счетом 11:1.

Мидема забивает уже восемь игр подряд во всех турнирах, включая матчи сборной Голландии. В восьми играх на ее счету 20 мячей. Всего в нынешнем сезоне ей не удалось забить только в двух встречах из 16.