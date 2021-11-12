Полиция не стала предъявлять обвинений футболистке «ПСЖ». Ее подозревали в организации нападения на одноклубницу
Футболистку «ПСЖ» Аминату Диалло выпустили из-под стражи. Полиция не стала предъявлять ей официальных обвинений, сообщает L'Equipe.
Ранее ее подозревали в организации нападения на свою одноклубницу, Хейру Хамрауи.
По предварительной версии, Диалло наняла двух неизвестных, которые напали на Хамрауи и избили ее. Сообщалось, что Диалло сделала это с целью вернуть себе место в составе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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