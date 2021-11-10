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Футболистку «ПСЖ» арестовали за организацию нападения на одноклубницу

14:58

Футболистку «ПСЖ» Аминату Диалло арестовали за организацию нападения на свою одноклубницу, Хейру Хамрауи, сообщает L'Equipe.

По информации источника, Диалло наняла двух неизвестных, которые напали на Хамрауи и избили ее. Сообщается, что Диалло сделала это с целью вернуть себе место в составе. Отметим, что вчера, 9 ноября Хамрауи пропустила игру женской Лиги чемпионов против «Реала» (4:0) по неназванным причинам, в то время как Диалло провела на поле 88 минут.

«ПСЖ» выступил с заявлением, в котором подтвердил, что Амината Диалло была арестована полицией в связи с обвинениями в нападении на одну из своих одноклубниц, при этом парижане не стали уточнять имя пострадавшей, добавив лишь, что клуб принял все возможные меры для того, чтобы гарантировать безопасность всей остальной команды.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Article/Psg-kheira-hamraoui-agressee-sa-coequipiere-aminata-diallo-en-garde-a-vue/1297944

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Иван Торопцев все материалы автора
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