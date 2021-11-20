Ким Кардашьян вместе с «Лидсом» помогла вывезти в Англию юных афганских футболисток и их семьи
Американская модель Ким Кардашьян вместе с «Лидсом» организовали самолет в Англию для 30 футболисток из Афганистана, сообщает Daily Mail.
Девушек вместе с их семьями вывезли в Пакистан, где они ожидали визы в Великобританию. Спортсменкам пришлось бежать из Афганистана из-за прихода к власти движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), которое запрещает женщинам заниматься спортом.
Ранее портал Inside the Games со ссылкой на издание Independent Persian сообщил, что игрок женской молодежной сборной Афганистана Махджубин Хакими была убита талибами в Кабуле. По словам одного из тренеров молодежной сборной Афганистана, волейболистка была убита в начале октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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