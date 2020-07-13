Фила Невилла в женской сборной Англии хотят сменить 142 претендента

Глава комитета женского футбола Футбольной ассоциации Англии баронесса Сью Кэмпбелл сообщила, что на пост главного тренера женской сборной Англии претендуют 142 человека. Именно столько заявок поступило на должность, причем более половины из них соответствуют критериям отбора.

На данный момент женскую сборную возглавляет экс-защитник «Манчестер Юнайте» Фил Невилл, но он оставит пост после Евро-2021.

— Мы получили невероятный отклик, — цитирует BBC Сью Кэмпбелл. — Интерес поступил от очень опытных тренеров.