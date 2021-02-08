Эльвира Тодуа вернулась в сборную России

Эльвира Тодуа, Надежда Смирнова, Валерия Беспаликова и Маргарита Черномырдина приглашены на сбор женской национальной сборной России, который пройдет в Турции с 15 по 24 февраля.

Юлия Плешкова примет участие в сборах молодежной сборной России, который запланирован в рамках подготовки к первому отборочному раунду чемпионата Европы-2021, сообщает пресс-служба ЖФК ЦСКА.

«Наши игроки традиционно получают вызов в главную команду страны, и я очень рад, что новый главный тренер команды Юрий Анатольевич Красножан обратил внимание на представителей ЦСКА. Для нас это не только большая честь, но и ответственность. Отдельно хочу отметить возвращение в состав сборной нашего вратаря Эльвиры Тодуа. Уверен, работа в сборной под руководством такого опытного и первоклассного специалиста пойдет на пользу игрокам. Это бесценный опыт», — сказал основатель и владелец ЖФК ЦСКА Дмитрий Саблин.