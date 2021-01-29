Теннисистка Осака купила женский футбольный клуб из США

Японская теннисистка Наоми Осака приобрела женский футбольный клуб «Северная Каролина Кураж». Об этом третья ракетка мира написала на странице в Instagram.

«С гордостью сообщаю, что я стала владельцем клуба «Кураж», я продолжу дарить любовь, которую получала сама, я рада продолжать расширять права и возможности женщин. Вероятно, мне придется освежить свои навыки в футболе, да?» — написала Осака, выложив фото в футболке клуба.

«Северная Каролина Кураж» выступает в Национальной женской футбольной лиге, элитном женском футбольном чемпионате Северной Америки.