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Теннисистка Осака купила женский футбольный клуб из США

23:21
Наоми Осака. Фото Instagram
Наоми Осака. Фото Instagram
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Японская теннисистка Наоми Осака приобрела женский футбольный клуб «Северная Каролина Кураж». Об этом третья ракетка мира написала на странице в Instagram.

«С гордостью сообщаю, что я стала владельцем клуба «Кураж», я продолжу дарить любовь, которую получала сама, я рада продолжать расширять права и возможности женщин. Вероятно, мне придется освежить свои навыки в футболе, да?» — написала Осака, выложив фото в футболке клуба.

«Северная Каролина Кураж» выступает в Национальной женской футбольной лиге, элитном женском футбольном чемпионате Северной Америки.

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