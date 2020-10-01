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Дженифер Марошан — лучший полузащитник женской Лиги чемпионов-2019/20

19:04
Дженифер Марошан. Фото -
Дженифер Марошан. Фото -
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Футболистка «Лиона» Дженифер Марошан признана лучшим полузащитником женской Лиги чемпионов-2019/20.

На счету 28-летней немки 1 гол и 5 результативных передач в 6 матчах турнира. Вместе с «Лионом» Марошан выиграла женскую Лигу чемпионов.

В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».

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