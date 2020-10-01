Футболистка «Лиона» Дженифер Марошан признана лучшим полузащитником женской Лиги чемпионов-2019/20.

На счету 28-летней немки 1 гол и 5 результативных передач в 6 матчах турнира. Вместе с «Лионом» Марошан выиграла женскую Лигу чемпионов.

В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».