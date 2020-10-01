Дженифер Марошан — лучший полузащитник женской Лиги чемпионов-2019/20
19:04
Футболистка «Лиона» Дженифер Марошан признана лучшим полузащитником женской Лиги чемпионов-2019/20.
На счету 28-летней немки 1 гол и 5 результативных передач в 6 матчах турнира. Вместе с «Лионом» Марошан выиграла женскую Лигу чемпионов.
? The UEFA Women's Midfielder of the Season!#UEFAawards https://t.co/6Bf5xGnNps— UEFA (@UEFA) October 1, 2020
В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».