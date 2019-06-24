Для женщин потребовали равной оплаты труда в спорте

Структура "ООН-Женщины" потребовала равной оплаты в спорте для обоих полов. В пример приводится доход нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, который получает 84 миллиона долларов в год (зарплата+бонусы).
При этом общая зарплата всех 1693 женщин-футболисток из 7 ведущих мировых лиг женского футбола составляет 42,6 миллиона долларов.
⚽️ 1 male soccer player makes almost double as much as the combined salaries of all players in the top 7 women's soccer leagues.— United Nations (@UN) 23 июня 2019 г.
During the #WomensWorldCup2019, join @UN_Women in demanding equal pay for #WomenInSport. https://t.co/5xnSaUqEO1 pic.twitter.com/SMr23362hg