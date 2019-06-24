Для женщин потребовали равной оплаты труда в спорте

Структура "ООН-Женщины" потребовала равной оплаты в спорте для обоих полов. В пример приводится доход нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, который получает 84 миллиона долларов в год (зарплата+бонусы).

При этом общая зарплата всех 1693 женщин-футболисток из 7 ведущих мировых лиг женского футбола составляет 42,6 миллиона долларов.