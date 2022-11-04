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Сегодня, 18:26

ЦСКА победил «Зенит» в финале женского Кубка России. Матч посетила рекордная зрительская аудитория

Иван Шитик
Корреспондент
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ЦСКА победил «Зенит» в финале женского Кубка России.
Фото РФС.

ЦСКА выиграл женский Кубок России по футболу. В финале московская команда выиграла со счетом 2:1.

В составе ЦСКА в первом тайме голами отметились Татьяна Петрова и Габриэль Онгене.

Во второй тайме «Зенит» отыграл один мяч усилиями Ксении Цыбутович.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Финал Кубка России посетили 18 702 зрителя: это рекорд для женского футбола в России.

ЦСКА во второй раз в своей истории выиграл Кубок России. В первый раз команда выигрывала в 2017 году.

«Зенит» второй год подряд уступают в финале Кубка. В прошлом году команда проиграла «Локомотиву (0:1).

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