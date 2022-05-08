«Челси» выиграл женский чемпионат Англии по футболу. За команду играет россиянка Абдуллина
«Челси» выиграл женский чемпионат Англии по футболу
«Челси» выиграл женский чемпионат Англии по футболу сезона-2021/22.
В последнем туре женской суперлиги команда из Лондона обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2.
«Челси» выиграл чемпионат Англии в третий раз подряд.
Напомним, что с этого сезона в составе команды выступает российская футболиста Алсу Абдуллина. В матче последнего тура он на поле не появилась, оставшись в запасе.
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