«Челси» выиграл женский чемпионат Англии по футболу. За команду играет россиянка Абдуллина

«Челси» выиграл женский чемпионат Англии по футболу сезона-2021/22.

В последнем туре женской суперлиги команда из Лондона обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2.

«Челси» выиграл чемпионат Англии в третий раз подряд.

Напомним, что с этого сезона в составе команды выступает российская футболиста Алсу Абдуллина. В матче последнего тура он на поле не появилась, оставшись в запасе.