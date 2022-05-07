Тренер женского ЦСКА Григорян назвал себя клоуном в прямом эфире

Главный тренер ЦСКА Александр Григорян после ничьей с «Локомотивом» (0:0) в 9-м туре женского чемпионата России во флеш-интервью назвал себя клоуном.

«Если говорить о женском футболе, ты понимаешь с кем разговариваешь?», — задал Григорян вопрос журналисту, на что тот ответил: «Естественно. Вы играли в финале Лиги чемпионов».

«Ну, вот. А ты хочешь от меня клоунады? А клоун может играть в финале Лиги чемпионов? А я скажу — может. Я же играл», — отреагировал тренер ЦСКА.

Напомним, в сезоне-2008/09 «Звезда-2005» под руководством Григоряна проиграла в финале Лиги чемпионов «Дуйсбургу 2001».