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Сегодня, 15:00

Бразильянка Ракель Бенетти, жонглировшая мячом более 10 часов, вошла в книгу рекордов Гиннесса

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бразильская модель Ракель Бенетти установила мировой рекорд по самому продолжительному непрерывному жонглированию мячом без перерыва.

33-летняя футбольная фристайлистка удерживала контроль над мячом в течение 10 часов, 22 минут и 8 секунд. Этот результат занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее рекорд по жонглировванию мячом без остановок принадлежал мексиканской актрисе Клаудии Мартин — 8 часов 24 минуты. Он был установлен в 1997 году.

Футбол
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