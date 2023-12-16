Бразильянка Ракель Бенетти, жонглировшая мячом более 10 часов, вошла в книгу рекордов Гиннесса

Бразильская модель Ракель Бенетти установила мировой рекорд по самому продолжительному непрерывному жонглированию мячом без перерыва.

33-летняя футбольная фристайлистка удерживала контроль над мячом в течение 10 часов, 22 минут и 8 секунд. Этот результат занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее рекорд по жонглировванию мячом без остановок принадлежал мексиканской актрисе Клаудии Мартин — 8 часов 24 минуты. Он был установлен в 1997 году.