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BBC назвал лучшую футболистку года

04:42
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Британский телеканал BBC назвал лауреата премии «Лучшая футболистка 2020 года». Обладателем награды стала защитник сборной Англии и «Лиона» Люси Бронз.

Нападающая сборной Голландии и «Арсенала» Вивианн Миедема заняла второе место, а нападающая «Рейна» и сборной США Меган Рапино — третье.

28-летняя Бронз во второй раз получила эту награду. Ранее она признавалась BBC лучшей футболисткой в 2018 году.

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