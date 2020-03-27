BBC назвал лучшую футболистку года

Британский телеканал BBC назвал лауреата премии «Лучшая футболистка 2020 года». Обладателем награды стала защитник сборной Англии и «Лиона» Люси Бронз.

Нападающая сборной Голландии и «Арсенала» Вивианн Миедема заняла второе место, а нападающая «Рейна» и сборной США Меган Рапино — третье.

28-летняя Бронз во второй раз получила эту награду. Ранее она признавалась BBC лучшей футболисткой в 2018 году.