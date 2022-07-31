Англия — Германия: смотреть прямую трансляцию финала женского Евро-2022

31 июля сборная Англии сыграет с Германией в финале женского чемпионата Европы-2022 по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), начало — в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры Англия — Германия будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 19.30 мск.

Ранее, 26 июля, англичанки выиграли у шведок со счетом 4:2 в 1/2 финала Евро-2022. 27 июля немки одержали победу над Францией (2:1).