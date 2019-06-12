Зозуля может вернуться в киевское «Динамо»

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля может вернуться в "Динамо", сообщает "Футбол 24". Киевляне уже провели предварительные переговоры со своим воспитанником.

– Зозуля открыт для любых предложений, в том числе к интересу со стороны киевского "Динамо", – отметил испанский журналист Уго Пинья. – На него также выходили другие клубы. "Альбасете" пока не общался с игроком относительно продления контракта. Они хотят узнать, где начнут следующий сезон, а уже после этого принимать конкретные решения. "Альбасете" встретится с "Мальоркой" в ​​плей-офф за выход в Примеру. Если команда Рамиса пройдет этот барьер, то проведет еще одну дуэль с победителем пары "Депортиво" – "Малага".

Решение Зозули будет зависеть от предложения "Альбасете". Если его устроят предложенные клубом условия, то он останется, в противном случае – покинет команду.