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Журова назвала очередной провокацией решение УАФ нанести на форму клубов новый логотип

17:24

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение УАФ нанести на форму клубов чемпионата страны логотип с лозунгами «Слава Украине! Героям Слава!».

«Это их внутреннее дело. Мы можем делать какие-то высказывания на этот счет, но вмешиваться в их внутренние дела мы не можем. Они свою карту и не меняли. Украинцы воодушевлены тем результатом, который показала их сборная на чемпионате Европы. Они и дальше будут делать свои очередные провокации. На этом украинцы не остановятся. Уверена, что они продолжат смешивать спорт и политику. Лучший наш ответ на такие провокации — статья Владимира Владимировича Путина. Она появилась не просто так», — сказала Журова «СЭ».

Ранее издание Football.ua сообщило о том, что Украинская ассоциация футбола обязала все клубы УПЛ нанести на свою игровую экипировку новый логотип с картой Украины и лозунгами «Слава Украине! Героям Слава!».

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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