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Новиков: «Мы могли создать футбольную лигу, куда бы все просились. Купили бы Роналду и кого угодно»

Сергей Разин
корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков вспомнил об идее организации единого футбольного чемпионата России и Украины.

«Кто и почему оказался врагом России и не поддержал идею Газзаева о создании единого футбольного чемпионата России и Украины? У нас были бы другие отношения с соседними странами. Представьте, какие были бы матчи... «Спартак» — «Динамо» (Киев), «Спартак» — «Динамо» (Тбилиси)... Любые деньги нужно было в это вкладывать, а их тогда у нас было немерено. Мы могли создать футбольную лигу, куда бы все просились! Купили бы туда Роналду и кого угодно! Мы это прохлопали, и теперь ничего не вернешь», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В начале 2010-х широко обсуждалось создание объединенного футбольного чемпионата России и Украины. Также в этот турнир могли войти другие команды из стран СНГ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-my-mogli-sozdat-futbol-nuyu-ligu-kuda-by-vse-prosilis/
Юрий Новиков
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