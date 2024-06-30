Новиков: «Мы могли создать футбольную лигу, куда бы все просились. Купили бы Роналду и кого угодно»
Заслуженный тренер России Юрий Новиков вспомнил об идее организации единого футбольного чемпионата России и Украины.
«Кто и почему оказался врагом России и не поддержал идею Газзаева о создании единого футбольного чемпионата России и Украины? У нас были бы другие отношения с соседними странами. Представьте, какие были бы матчи... «Спартак» — «Динамо» (Киев), «Спартак» — «Динамо» (Тбилиси)... Любые деньги нужно было в это вкладывать, а их тогда у нас было немерено. Мы могли создать футбольную лигу, куда бы все просились! Купили бы туда Роналду и кого угодно! Мы это прохлопали, и теперь ничего не вернешь», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
В начале 2010-х широко обсуждалось создание объединенного футбольного чемпионата России и Украины. Также в этот турнир могли войти другие команды из стран СНГ.
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3
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4
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Химки
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15
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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