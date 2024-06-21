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Сегодня, 16:51

На матче Словакия — Украина на трибунах появился украинский флаг с призывом вернуть выборы

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Украинский флаг с надписью «Верните нам выборы» на центральной трибуне во время матча Евро-2024 Словакия — Украина.
Фото Скриншот трансляции

В самом начале игры группового этапа Евро-2024 Словакия — Украина на центральной трибуне появился большой украинский флаг с надписью Give us elections back! — в переводе с английского «Верните нам выборы». Баннер неоднократно попадал в телевизионную картинку.

В середине первого тайма флаг был убран. Причины снятия неизвестны.

31 марта 2024 года на Украине должны были состояться президентские выборы. Но по причине военного положения в стране их не стали проводить. Полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая. Российские официальные власти считают, что с истечением срока полномочий он перестал быть легитимным главой государства.

Чемпионат Европы. Группа E
21 июн, 16:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Словакия
Украина

Евро-2024
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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