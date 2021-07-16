УЕФА о форме украинских клубов: «Любезно направляем вас в УАФ»

В УЕФА прокомментировали решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) по поводу формы клубов украинской премьер-лиги (УПЛ). Ранее стало известно, что в организации обязали клубы нанести на форму эмблему УАФ с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!».

«Это внутренний вопрос, который касается украинской премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом», — цитирует представителя УЕФА РИА Новости.

Ранее этот же лозунг появился на форме сборной Украины на Евро-2020.