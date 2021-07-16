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Все клубы УПЛ обязали нанести логотип с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!»

17:14
Логотип УАФ. Фото football.ua
Логотип УАФ. Фото football.ua
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) обязала клубы украинской премьер-лиги (УПЛ) нанести на форму свой логотип. Эмблема содержит лозунг «Слава Украине! Героям слава!», который является официальным слоганом организации.

Как сообщает Football.ua, место расположения эмблемы также четко отрегулировано — центральная часть груди: посредине между логотипами клуба и технического спонсора команды. Клубы должны наносить данный логотип на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка Украины.

Ранее этот же лозунг появился на форме сборной Украины на Евро-2020. Вторую часть слогана в УЕФА после обращения РФС обязали заклеить. На Евро-2020 сборная Украины показала лучший результат в своей истории, дойдя до 1/4 финала.

Дополнительная информация:

https://football.ua/ukraine/456296-uaf-objazala-kluby-upl-nanesti-na-formu-logotip-s-lozungom-slava-ukraine.html

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Евгений Петров все материалы автора

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