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В Госдуме отреагировали на обязанность клубов УПЛ нанести лозунги «Слава Украине» и «Героям слава»

17:23
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что клубы УПЛ обязали нанести на свою экипировку карту Украины и лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава».

Обязанность наносить эмблему распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.

«Внутри чемпионата Украины они могут делать все, что хотят. Но включение туда территории РФ — это удивительно. И ставить националистические лозунги — это тоже их решение.

Думаю, не надо на это никак реагировать. Это очередной недружественный шаг наших соседей, но у нас уже коллективный иммунитет», — сказал Свищев «СЭ».

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Данил Алешин все материалы автора

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