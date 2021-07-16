В Госдуме отреагировали на обязанность клубов УПЛ нанести лозунги «Слава Украине» и «Героям слава»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что клубы УПЛ обязали нанести на свою экипировку карту Украины и лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава».

Обязанность наносить эмблему распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.

«Внутри чемпионата Украины они могут делать все, что хотят. Но включение туда территории РФ — это удивительно. И ставить националистические лозунги — это тоже их решение.

Думаю, не надо на это никак реагировать. Это очередной недружественный шаг наших соседей, но у нас уже коллективный иммунитет», — сказал Свищев «СЭ».