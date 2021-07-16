В Госдуме отреагировали на обязанность клубов УПЛ нанести лозунги «Слава Украине» и «Героям слава»
17:23
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что клубы УПЛ обязали нанести на свою экипировку карту Украины и лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава».
Обязанность наносить эмблему распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.
«Внутри чемпионата Украины они могут делать все, что хотят. Но включение туда территории РФ — это удивительно. И ставить националистические лозунги — это тоже их решение.
Думаю, не надо на это никак реагировать. Это очередной недружественный шаг наших соседей, но у нас уже коллективный иммунитет», — сказал Свищев «СЭ».
Читайте также
3
Зачет
vs
9
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю