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Коллегия CAS готовит решение по иску Тимощука к Украинской ассоциации футбола

Виктория Кравченко
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В пресс-службе CAS сообщили, что коллегия Спортивного арбитражного суда (CAS) готовит решение по иску Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола (УАФ). Заседание прошло 22 апреля.

«Разбирательство в арбитражном суде дела «Анатолий Тимощук против Украинской ассоциации футбола» продолжается. Коллегия обсуждает и готовит арбитражное решение», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

В сентябре 2023 года УАФ сообщила, что 45-летний экс-футболист подал иск в CAS на решение организации запретить ему осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, а также пожизненно лишить его всех титулов на национальном уровне. Тимощук провел в составе сборной Украины рекордные 144 матча и забил 4 гола.

Тренер работает в «Зените» с 2017 года. С 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 год он выступал за питерский клуб.

Источник: https://tass.ru/sport/21179495
Анатолий Тимощук
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