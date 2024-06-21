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Сегодня, 18:01

Украина может не попасть в плей-офф Евро, даже если сыграет вничью с Бельгией

Отдел футбола «СЭ»
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Украина обыграла Словакию (2:1) во втором туре группы Е на Евро-2024.

Несмотря на победу, команда Сергея Реброва завтра может опуститься на четвертую строчку, если Бельгия победит Румынию. При таком раскладе у всех сборных будет три очка — а у украинцев худшая разница мячей из-за разгромного поражения в первом туре.

Группа E

И

В

Н

П

М

О

1. Румыния

1

1

0

0

3-0

3

2. Украина

2

1

0

1

2-4

3

3. Словакия

2

1

0

1

2-2

3

4. Бельгия

1

0

0

1

0-1

0

2-й тур. Бельгия — Румыния.

3-й тур. Словакия — Румыния, Украина — Бельгия.

В последнем туре Украину в таком случае может не устроить даже ничья с Бельгией: если румыны и словаки тоже разделят очки, у всех команд будет по четыре балла — и украинцы останутся на последнем месте. А вот победа может вывести их на первую позицию, если Словакия не проиграет Румынии.

Чемпионат Европы. Группа E
21 июн, 16:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Словакия
1:2
Украина

Евро-2024
Сборная Украины по футболу
15
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