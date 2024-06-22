Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:35

Вратарь Лунин отреагировал на непопадание в состав сборной Украины на матч со Словакией

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Лунин.
Фото AFP

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин отреагировал на то, что в матче против Словакии (2:1) во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Место футболиста в воротах занял Анатолий Трубин.

«Я понимаю, почему в матче со Словакией остался в запесе: поражение в прошлой игре — это моя вина. Мы здесь команда», — цитирует голкипера «Реала» ua.tribuna.com.

Украина набрала 3 очка и вышла на второе место в группе Е. Словакия с таким же количеством баллов расположилась на строчку ниже, уступая украинской команде по дополнительным показателям.

В заключительном туре группового турнира украинцы встретятся с Бельгией, а сборная Словакии сыграет против Румынии. Оба матча пройдут 26 июня.

Евро-2024
Сборная Украины по футболу
Андрей Лунин
Чемпионат Европы по футболу
1
Читайте также
Посольство России в Германии осудило запрет флагов страны на Евро
Биография Владимира Тарасенко: жизнь и карьера обладателя Кубка Стэнли
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Рекорд Овечкина побит, а «Флорида» Бобровского – в шаге от грандиозного слива в истории. Что произошло в шестом матче финала Кубка Стэнли
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Французы показали, что умеют играть без Мбаппе. Ноль голов — результат невезения
Кукурелья признался, что доволен игрок сборной Испании против Италии
Дешам оценил игру Гризманна в матчах Франции на Евро-2024
«Спаллетти отдается своей работе, но команда не готова к победе на Евро». Что думают в Италии о выступлении сборной
Нелегкая прогулка Бельгии, попытка Роналду забить 48-й сборной в карьере: 22 июня на Евро-2024
Михаил Ашветия рассказал, чего ждет от матча между Грузией и сборной Чехии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кукурелья признался, что доволен игрок сборной Испании против Италии

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости