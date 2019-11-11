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Жуниор Мораес прокомментировал расистский скандал в матче «Шахтер» — «Динамо»

08:04
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Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал ситуацию, которая произошла в матче чемпионата Украины с «Динамо» (1:0). Болельщики киевского клуба, как сообщалось ранее, позволили себе проявления расизма в адрес Дентинью и Тайсона. После того, как Тайсон показал фанатам средний палец, он был удален.

? dificil acreditar que existem pessoas que acham ser superiores pelo seu tom de pele. Estou muito triste com o que presenciei hoje e desejo muita for?a aos meus companheiros @taisonfreda7 e @mlkdentinho! Seguimos juntos nessa luta e vamos vencer! #NoToRacism ????——————————————————- Важко повірити, що є люди, які відчувають себе кращими за своїм коліром шкіри. Мені дуже прикро, що я став свідком сьогодні, і бажаю своїм товаришам @ taisonfreda7 та @mlkdentinho багато сил! Ми продовжуємо разом у цій боротьбі і переможемо! #NoToRacism ???? ——————————————————- #derbi #football #morelove

Публикация от Junior Moraes (@jrmoraes10)

— Сложно поверить, что есть люди, которые чувствуют себя лучшими из-за своего цвета кожи, — написал форвард сборной Украины в Instagram. — Мне очень досадно, что я стал свидетелем этого сегодня, и желаю своим товарищам Дентинью и Тайсону много сил. Мы продолжаем бороться вместе, и мы победим. Нет расизму.

Расизм на Украине. Игроку «Шахтера» ухали, он в ответ показал средний палец фанатам

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B4s4T3Tly64/

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