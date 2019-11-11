Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал ситуацию, которая произошла в матче чемпионата Украины с «Динамо» (1:0). Болельщики киевского клуба, как сообщалось ранее, позволили себе проявления расизма в адрес Дентинью и Тайсона. После того, как Тайсон показал фанатам средний палец, он был удален.

— Сложно поверить, что есть люди, которые чувствуют себя лучшими из-за своего цвета кожи, — написал форвард сборной Украины в Instagram. — Мне очень досадно, что я стал свидетелем этого сегодня, и желаю своим товарищам Дентинью и Тайсону много сил. Мы продолжаем бороться вместе, и мы победим. Нет расизму.

Расизм на Украине. Игроку «Шахтера» ухали, он в ответ показал средний палец фанатам