Вице-президент "Карпат" покинул свой пост после матерной песни

Вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук покинул пост после публикации в сети видео, на котором он в компании фанатов матерно оскорбляет "Львов". Руководитель, занимавший должность в течение двух лет, извинился за свой поступок и поблагодарил всех за поддержку.

– Прошу прощения у всех болельщиков футбола и особенно у тех, чьи дети смотрели это видео. За свои слова и поступки нужно отвечать. С этого момента я уже не вице-президент ФК "Карпаты". Спасибо всем за поддержку. Это был действительно крутой период моей жизни! Приходите на дерби, любите футбол! Встретимся на фан-секторе! Вперед, "львы", – написал Смалийчук в Фейсбуке.

Клуб после 19 туров занимают девятое место в турнирной таблице УПЛ. В дерби, которое пройдет 3 марта, "Карпаты" примут "Львов".