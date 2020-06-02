В «Карпатах» 26 человек заразились коронавирусом, 11 из них — футболисты
14:33
26 представителей львовских «Карпат» сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным Sport Arena, цифра еще неокончательная и может вырасти. Ранее сообщалось о 13 случаях заражения после первой серии тестов. Источник указывает, что из 26-ти инфицированных: 11 — футболисты, 15 — тренеры и персонал.
Чемпионат Украины был возобновлен 30 июня после паузы, связанной с пандемией коронавируса. «Карпаты» не смогли провести матч против «Мариуполя». Теперь же под большим вопросом и следующая игра против полтавской «Ворсклы».
Ранее сообщалось, что «Карпаты» могут доиграть чемпионат молодежным составом.
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