Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Украина

В «Карпатах» 26 человек заразились коронавирусом, 11 из них — футболисты

14:33
«Карпаты». Фото ФК «Карпаты».
«Карпаты». Фото ФК «Карпаты».
Теги:

26 представителей львовских «Карпат» сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным Sport Arena, цифра еще неокончательная и может вырасти. Ранее сообщалось о 13 случаях заражения после первой серии тестов. Источник указывает, что из 26-ти инфицированных: 11 — футболисты, 15 — тренеры и персонал.

Чемпионат Украины был возобновлен 30 июня после паузы, связанной с пандемией коронавируса. «Карпаты» не смогли провести матч против «Мариуполя». Теперь же под большим вопросом и следующая игра против полтавской «Ворсклы».

Ранее сообщалось, что «Карпаты» могут доиграть чемпионат молодежным составом.

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5838
Все опросы
Германия вернулась. Какой из чемпионатов вы ждете больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир