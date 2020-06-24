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В финале Кубка Украины сыграют киевское «Динамо» и «Ворскла»

24 июня 2020, 22:37

«Ворскла» стала вторым финалистом Кубка Украины. В полуфинале команда из Полтавы победила «Мариуполь» — 1:1, пенальти — 3:2.

В финале соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо», ранее обыгравшее в полуфинале представителя первой лиги «Минай» (2:0).

Финал Кубка Украины состоится 8 июля во Львове. Изначально он должен был пройти 25 мая в Киеве, но из-за пандемии коронавируса место и дата проведения турнира были изменены.

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