Срна уверен, что «Шахтер» при Де Дзерби выиграет чемпионат Украины и выйдет в ЛЧ

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера клуба.

«Если посмотреть все игры «Сассуоло», то можно увидеть, что они полностью совпадают с нашей игрой. Де Дзерби любит молодых футболистов, любит играть в футбол. Я уверен, с хорошим, качественным футболом у нас будут результаты. В Италии он показывал с «Сассуоло» то, что нам надо, играя на равных с любой командой. Он открытый, очень добрый, но на поле можно увидеть другого Роберто Де Дзерби — человека, который будет держать под давлением всю команду, всех футболистов. Он любит работать с утра до вечера. Уверен, с ним все наши футболисты откроют в себе второе дыхание, сделают то, к чему все мы готовы, и то, чего все мы хотим добиться: попасть в Лигу чемпионов, выиграть чемпионат и показывать хороший, красивый атакующий футбол», — цитирует Срну официальный сайт клуба со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

Предыдущим клубом 41-летнего итальянского специалиста был «Сассуоло». Его контракт с «горняками» рассчитан на два года.