3 июня будет принято решение по аттестации «Олимпика», «Десны» и «Ингульца» в УПЛ

3 июня в Днепре состоится Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ), в повестке дня которого, в частности, утверждение результатов работы аттестационной комиссии. Как сообщает Meta-ratings.com.ua, будет рассматриваться вопрос об аттестации трех клубов УПЛ — «Олимпика», «Десны» и «Ингульца».

По данным источника, скорее всего, «Олимпик» не получит аттестат, потеряв право выступать в элитном дивизионе и может прекратить свое существование.

Пока что есть вопросы касающиеся, прежде всего, клубной инфраструктуры и к «Десне», «Ингульцу». Впрочем, по имеющейся информации, эти команды будут допущены к участию в чемпионате УПЛ условно и им предоставят время для устранения недоработок.

В новом сезоне в чемпионате Украины должны выступать 16 команд. В прошедшем сезоне их было 14.