3 июня будет принято решение по аттестации «Олимпика», «Десны» и «Ингульца» в УПЛ
3 июня в Днепре состоится Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ), в повестке дня которого, в частности, утверждение результатов работы аттестационной комиссии. Как сообщает Meta-ratings.com.ua, будет рассматриваться вопрос об аттестации трех клубов УПЛ — «Олимпика», «Десны» и «Ингульца».
По данным источника, скорее всего, «Олимпик» не получит аттестат, потеряв право выступать в элитном дивизионе и может прекратить свое существование.
Пока что есть вопросы касающиеся, прежде всего, клубной инфраструктуры и к «Десне», «Ингульцу». Впрочем, по имеющейся информации, эти команды будут допущены к участию в чемпионате УПЛ условно и им предоставят время для устранения недоработок.
В новом сезоне в чемпионате Украины должны выступать 16 команд. В прошедшем сезоне их было 14.
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.com.ua/news/stalo-izvestno-kogda-primut-reshenie-po-attestatsii-olimpika-desny-i-ingultsa--961787/
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