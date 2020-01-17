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Срна прошел стажировку в «Манчестер Сити»

22:43
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Член тренерского штаба «Шахтера» Дарио Срна прошел пятидневную стажировку в «Манчестер Сити».

— Дорогие друзья, спасибо за гостеприимность. Было очень приятно провести с вами время. Это был отличный опыт, учиться у самого лучшего в мире тренера и его изумительной команды. Удачи, «Ман Сити», — написал Срна в Instagram.

Срна летом 2019 года закончил игровую карьеру и стал помощником нового главного тренера «Шахтера» Луиша Каштру.

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