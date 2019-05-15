"Шахтер" в 13-й раз выиграл Кубок Украины, разгромив клуб первой лиги

"Шахтер" стал обладателем Кубка Украины сезона-2018/19. В финальном матче клубу из Донецка противостоял представитель первой украинской лиги "Ингулец". "Шахтер" выиграл 4:0, дубль в первом тайме сделал 19-летний Тете, еще по мячу забили Жуниор Мораес и Манор Соломон.

"Шахтер" завоевал четвертый Кубок Украины подряд и 13-й в истории. Помимо него трофей 11 раз выигрывало киевское "Динамо", дважды - одесский "Черноморец" - и по разу - "Таврия" и "Ворскла".

Победа "Шахтера" означает, что в Лигу Европы по итогам сезона попадут 3-5 места в чемпионате Украины.

Кубок Украины

Финал

"Шахтер" - "Ингулец" - 4:0 (3:0)

Голы: Тете, 28 (1:0). Тете, 39 (2:0). Мораес, 45+2 (3:0). Соломон, 64 (4:0).