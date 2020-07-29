«Шахтер» поздравил Луческу с 75-летием, пожелав ему преданных друзей

«Шахтер» в Facebook поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Мирчу Луческу, который ранее возглавил киевское «Динамо». Сегодня, 29 июля, ему исполнилось 75 лет.

— «Шахтер» поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце", — отмечено в сообщении.

Специалист был назначен главным тренером после отставки Алексея Михайличенко. Румынский тренер работал с «Зенитом» в 2016-2017 годах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России. С «Шахтером» он восемь раз выиграл чемпионат Украины, стал победителем Кубка УЕФА. Также становился чемпионом Румынии и Турции, выиграл Суперкубок УЕФА с «Галатасараем».