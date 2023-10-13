«Шахтер» подтвердил невозвращение футболиста Распутько в расположение команды

Донецкий «Шахтер» прокомментировал информацию о возможном побеге украинского полузащитника команды Александра Распутько в Россию.

«Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько на Украину после матча с «Антверпеном»: игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет. У нас нет информации, куда пропал игрок, клуб надеется, что он вернется в ближайшее время», — приводит заявление клуба ТАСС со ссылкой на портал «UA — Футбол».

Также в «Шахтере» заявили, что обратились к Распутько с официальным письмом и требованием в течение пяти дней вернуться в команду. Отмечается, что если игрок не явится, то контракт будет расторгнут по вине футболиста.

13 октября стало известно, что 19-летний Распутько сбежал из расположения «Шахтера» после матча с «Антверпеном» (2:1) в Бельгии в Юношеской лиги УЕФА. Игра состоялся 4 октября.

В Госдуме РФ призвали дождаться обращения сбежавшего футболиста «Шахтера».