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Сегодня, 11:30

RT: украинский футболист «Шахтера» сбежал в Россию после матча Юношеской лиги УЕФА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Распутько.
Фото ФК «Шахтер»

Полузащитник «Шахтера» Александр Распутько сбежал из расположения команды после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1) в Бельгии, который состоялся 4 октября, сообщает RT со ссылкой на издание «ДинамоМания».

По информации источника, 19-летний футболист после игры сбежал в Россию и попросил политического убежища. Пропажа обнаружилась на борту самолета, на котором команда должна была вернуться в Украину. Сотрудники команды искали Распутько в аэропорту Бельгии, но обнаружили только его футбольную форму.

Представители «Шахтера» пока никак не прокомментировали инцидент. Сообщается, что накануне полузащитник договорился с клубом о новом пятилетнем контракте.

Источник: RT
Футбол
ФК Антверпен
ФК Шахтер (Донецк)
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