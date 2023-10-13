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Сегодня, 15:05

Игрок «Шахтера» Распутько не обращался в посольство России в Бельгии с просьбой о политическом убежище

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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В пресс-службе посольства России в Бельгии ответили на вопрос «СЭ» о возможном обращении в ведомство полузащитника «Шахтера» Александра Распутько.

13 октября издание RT сообщило, что Распутько сбежал из расположения команды после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1) в Бельгии, который состоялся 4 октября.

«Футболист Александр Распутько не вступал в контакт с Посольством России в Бельгии, какой-либо информацией о нем дипмиссия не располагает», — сообщили «СЭ» в пресс-службе посольства России в Бельгии.

Ранее «Шахтер» подтвердил невозвращение Распутько в расположение команды. Пресс-служба клуба сообщила, что 19-летний игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет.

Александр Распутько. Украинский футболист «Шахтера» сбежал после еврокубкового матча. Кажется, в Россию

ФК Шахтер (Донецк)
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