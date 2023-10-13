Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Украина

Сегодня, 13:41

В Госдуме РФ призвали дождаться обращения сбежавшего футболиста «Шахтера»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» высказался о побеге полузащитника «Шахтера» Александра Распутько из расположения команды после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1) в Бельгии, который состоялся 4 октября. По информации источника, 19-летний футболист после игры сбежал в Россию и попросил политического убежища.

«Плохо, когда те или иные спортсмены просят политическое убежище. Я говорю это без привязки к национальности именно этого спортсмена. Это плохо и говорит о том, что создаются невыносимые условия и человек вынужден покидать свою страну, клуб, друзей и родственников. В данной ситуации надо дождаться официальной информации, обращения спортсмена. Думаю, что если такое обращение поступит, то в сегодняшних не самых простых взаимоотношениях России и Украины есть упрощенный порядок получения гражданства и отдельно взятые регламентирующие документы. Но надо дождаться официальной информации», — сказал Свищев «СЭ».

Представители «Шахтера» пока никак не прокомментировали инцидент. Сообщается, что накануне полузащитник договорился с клубом о новом пятилетнем контракте.

ФК Шахтер (Донецк)
Дмитрий Свищев
3
Читайте также
Рассел Кроу был владельцем регбийного клуба «Саут Сидней Рэббитоуз»
«Был в Сибири: утеплялся и пил водку. Россия и Бразилия — братья!» С кем играть сборной в условиях отстранения?
Футболист сборной Парагвая плюнул в капитана аргентинцев Месси во время матча
Неизвестный убил учителя в школе на севере Франции
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Спасибо, Шева!
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

RT: украинский футболист «Шахтера» сбежал в Россию после матча Юношеской лиги УЕФА

«Шахтер» подтвердил невозвращение футболиста Распутько в расположение команды
Новости
RSS RSS
Все новости