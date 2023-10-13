В Госдуме РФ призвали дождаться обращения сбежавшего футболиста «Шахтера»

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» высказался о побеге полузащитника «Шахтера» Александра Распутько из расположения команды после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1) в Бельгии, который состоялся 4 октября. По информации источника, 19-летний футболист после игры сбежал в Россию и попросил политического убежища.

«Плохо, когда те или иные спортсмены просят политическое убежище. Я говорю это без привязки к национальности именно этого спортсмена. Это плохо и говорит о том, что создаются невыносимые условия и человек вынужден покидать свою страну, клуб, друзей и родственников. В данной ситуации надо дождаться официальной информации, обращения спортсмена. Думаю, что если такое обращение поступит, то в сегодняшних не самых простых взаимоотношениях России и Украины есть упрощенный порядок получения гражданства и отдельно взятые регламентирующие документы. Но надо дождаться официальной информации», — сказал Свищев «СЭ».

Представители «Шахтера» пока никак не прокомментировали инцидент. Сообщается, что накануне полузащитник договорился с клубом о новом пятилетнем контракте.