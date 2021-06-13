«Шахтер» подписал контракт с бразильцем Педриньо
16:57
«Шахтер» подписал пятилетний контракт с бразильским полузащитником Педриньо, информирует сайт клуба.
23-летний Педриньо начинал карьеру в бразильском «Коринтиансе» и выступал за первую команду с 2017 по 2020 год (134 игры, 11 мячей). В августе 2020-го перешел в «Бенфику». В минувшем сезоне поучаствовал в 31 матче, забил 1 гол.
В 2017, 2018 и 2019 годах Педриньо выигрывал с «Коринтиансом» Лигу Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу), является чемпионом Бразилии-2017. Выступал за олимпийскую сборную страны.
Дополнительная информация:
https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/june/13_news/13_pedrinho-is-shakhtar-player/
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