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«Шахтер» подписал бразильца Марлона

12:54
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Бразильский защитник Марлон перешел из «Сассуоло» в «Шахтер», информирует сайт донецкого клуба. 25-летний футболист подписал с клубом пятилетний контракт.

Марлон начинал карьеру на высшем уровне в составе «Флуминенсе» (69 матчей). Летом 2016-го был арендован «Барселоной» на год с правом выкупа и по истечении этого периода подписал с сине-гранатовыми трехлетний контракт (провел 2 игры в ла лиге и дебютировал в Лиге чемпионов).

В сезоне-2017/18 на правах аренды выступал во Франции за «Ниццу» (27 поединков), а летом 2018 года перешел в «Сассуоло» (66 игр во всех турнирах, 1 гол).

Для «Шахтера» Марлон — 12-й бразилец в команде.

Дополнительная информация:

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/june/22_news/22_marlon-is-shakhtar-player/

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