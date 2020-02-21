«Шахтер» готов отправить клубный самолет в Китай за украинцами

Капитан «Шахтера» Андрей Пятов после матча Лиги Европы с «Бенфикой» (2:1) рассказал о желании клуба помочь украинцам, эвакуированным из центра эпидемии коронавируса в Ухане.

— Мы следили за новостями, за тем, как наши граждане возвращались из Китая, из центра эпидемии, — цитирует Пятова сайт Шахтера. — Тем более они прилетели в Харьков на борту самолета SkyUp. Вы знаете, что эта авиакомпания — наш партнер, и мы благодарны руководству и пилотам за их самоотверженный поступок. Также хочу от имени всей команды поддержать тех, кто вернулся из Китая и находится сейчас в Новых Санжарах. Мы говорили с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным и решили, что готовы все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с «Бенфикой», направить на обеспечение комфортных бытовых условий для тех, кто вынужден находиться эти 14 дней карантина в Новых Санжарах.

— Слышали об истории украинки, оставшейся в Ухане из-за собаки?

— Да, после матча узнали. «Бенфике» решающий гол забил Витя Коваленко — он же из Херсона, как и эта девушка — Настя Зинченко. После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами.