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«Шахтер» — «Динамо»: стартовые составы команд

17:25
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Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» на матч 14-го тура чемпионата Украины, информируют пресс-службы клубов. Встреча пройдет в Харькове сегодня, 10 ноября, начало — в 18.00 (мск).

Стартовый состав «Шахтера»: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко — Антонио, Коваленко, Тете, Тайсон — Мораэс.

Стартовый состав «Динамо»: Бущан — Кендзера, Шабанов, Попов, Миколенко — Шепелев — Караваев, Шапаренко, Вербич — Цыганков — Родригеш.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» — «Динамо».

Шахтер Д — Динамо К

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