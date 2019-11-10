«Шахтер» — «Динамо»: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» на матч 14-го тура чемпионата Украины, информируют пресс-службы клубов. Встреча пройдет в Харькове сегодня, 10 ноября, начало — в 18.00 (мск).
Стартовый состав «Шахтера»: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко — Антонио, Коваленко, Тете, Тайсон — Мораэс.
Стартовый состав «Динамо»: Бущан — Кендзера, Шабанов, Попов, Миколенко — Шепелев — Караваев, Шапаренко, Вербич — Цыганков — Родригеш.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» — «Динамо».
? Новости украинского классико ?— ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 10, 2019
? Состав «Шахтера» на суперматч с «Динамо». #ШахтерДинамо
? Следите за игрой онлайн: https://t.co/Bvas23FuyU. pic.twitter.com/dSxfbbm9wB
? Наш склад проти ? «Шахтаря»!#FCDKLive #ШахтарДинамо pic.twitter.com/AvqP6C2IHL— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 10, 2019