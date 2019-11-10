«Шахтер» — «Динамо»: матч прерван из-за проявления расизма со стороны фанатов гостей
19:37
Матч 14-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» был прерван из-за проявления расизма со стороны болельщиков гостей. Встреча проходит в Харькове.
Игра была приостановлена на 75-й минуте матча. Главный арбитр встречи увел команды в раздевалки. После паузы игроки вернулись на поле. Хавбек «Шахтера» Тайсон получил красную карточку за провокации в отношении фанатов «Динамо».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» — «Динамо».
75 — Матч приостановлен из-за проявления расизма со стороны фанатов «Динамо».#ШахтерДинамо (1:0)— ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 10, 2019
84 — Возобновляется игра. Тайсон удален с поля.#ШахтерДинамо (1:0)— ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 10, 2019
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