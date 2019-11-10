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«Шахтер» — «Динамо»: матч прерван из-за проявления расизма со стороны фанатов гостей

19:37
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Матч 14-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» был прерван из-за проявления расизма со стороны болельщиков гостей. Встреча проходит в Харькове.

Игра была приостановлена на 75-й минуте матча. Главный арбитр встречи увел команды в раздевалки. После паузы игроки вернулись на поле. Хавбек «Шахтера» Тайсон получил красную карточку за провокации в отношении фанатов «Динамо».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» — «Динамо».

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