Ринат Ахметов заявил, что "Шахтер" связывает огромные надежды с Луишем Каштру

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов - о назначении Луиша Каштру на пост главного тренера. Ранее донецкий клуб тренировал Паулу Фонсека, который возглавил "Рому".

– Прежде всего я хочу поблагодарить Паулу за прекрасную работу, которую он провел с футбольным клубом "Шахтер", - цитирует Ахметова официальный сайт клуба. - Мы завоевали семь трофеев: три чемпионства, три Кубка и Суперкубок. Я думаю, нам есть за что сказать огромное спасибо Паулу и его помощникам. Я хочу пожелать ему удачи в Риме. Расстались мы по-хорошему, друзьями. Мы желаем ему удачи, надеюсь, он точно так же будет переживать за нашу команду. Это было для нас быстро и неожиданно. Но я только что представил нового главного тренера. Это португальский специалист Луиш Каштру. Он очень ответственный, очень амбициозный и работоспособный. Самое главное – он еще тренировал и молодежь. Он был готов со мной говорить по каждому игроку. Он знал характеристики каждого игрока. Внимательно следил за выступлениями футбольного клуба "Шахтер" уже, наверное, не первый год. Видно, чувствовал, ему интуиция подсказывала, что когда-то он станет главным тренером нашей команды. А мы внимательно следили за ним. И нам интуиция подсказывала, что когда-нибудь он точно станет главным тренером нашей команды. Этот специалист очень сильно подойдет под нашу философию и под наш стиль игры. И будет радовать наших болельщиков яркой, красивой, атакующей и победной игрой. У него прекрасные идеи, и это очень сильный специалист. Мы связываем с ним огромные надежды, и я убежден, что у него получится.

57-летний Каштру ранее тренировал "Порту" (март – июнь 2014), "Риу Аве" (2016–2017), "Виторию Гимарайнш" (2018–2019) и другие клубы.

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