Президент Украинской ассоциации футбола заразился коронавирусом

О положительном тесте на коронавирус объявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

«Дорогие друзья и коллеги, обязан проинформировать, — написал Павелко в Facebook. — Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко обозначен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.

Забегая вперед — чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи. Сотрудники УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будут охвачены ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле.

УАФ, тем временем, продолжает соблюдение карантинного режима. Работники Дома футбола обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфикаторами. У меня боевой настрой и планы на скорейшее выздоровление».