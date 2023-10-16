Отец сбежавшего полузащитника «Шахтера» Роспутько рассказал о судьбе сына: «В России ему будет безопаснее»

Юрий Роспутько, отец полузащитника «Шахтера» Александра Роспутько, прокомментировал новость о побеге сына из клуба.

13 октября появилась информация, что Александр Роспутько покинул расположение «Шахтера» после матча юношеской Лиги чемпионов. Сообщалось, что он мог запросить политическое убежище в России.

«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из «Шахтера». Я могу сказать, что в России ему точно будет безопаснее. Информация о прошении политического убежища — неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей Родине в Донецке», — цитирует Роспутько ИА Регнум.

Кроме того, Роспутько-старший заявил, что в ближайшее время его сына не стоит ждать ни в одной из футбольных команд.