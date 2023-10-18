«Заря» выступила против переноса матча с командой из Израиля

«Заря» выступил против переноса матча группового этапа Лиги конференций с израильским «Маккаби» из Тель-Авива на ноябрь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

16 октября израильские клубы из Хайфы и Тель-Авива обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести свои матчи в еврокубках, которые запланированы на следующую неделю.

В украинском клубе заявили, что готовы сыграть в октябре против «Маккаби» в той стране, которую израильская команда выберет. В «Заре» считают перенос матчей на следующий месяц неприемлемым из-за сложной логистики и из-за нежелания пренебрегать внутренними соревнованиями. В команде отметили, что в ноябре у клуба сложный календарь.

26 октября «Маккаби» из Хайфы должен сыграть в гостях с «Вильярреалом» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. «Маккаби» из Тель-Авива в этот же день должен принять «Зарю» в игре третьего тура групповой стадии Лиги конференции.