Олег Гусев: "Ващук занял у меня 60 тысяч долларов и не отдал. Я обратился в суд"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Гусев сказал, что подал в суд на бывшего защитника динамовцев и экс-игрока "Спартака" Владислава Ващука.

- История с долгом Ващука не разрешилась. Он взял у меня в долг 60 тысяч долларов и не отдал. Я подал в суд и не подписал бумажку о неразглашении. Не имею права рассказывать детали этой истории, - сказал Гусев в эфире программа "Зе Интервьюер". - Дружба с Ващуком? Какая дружба может быть с этим человеком? До этой истории она была. У меня есть ответ, почему это произошло, но я не буду об этом говорить. Не хочу говорить о нем.

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