Бывший форвард киевского «Динамо», обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов высказался о назначении Мирчи Луческу главным тренером команды.

«Сегодня решил нарушить длительное молчание в сети, — написал Беланов в Facebook. — Эмоции переполняют! Весь день звонят журналисты, интересуются моим мнением по поводу неожиданного финта с назначением главного тренера «Динамо». Честно, не могу подобрать литературных слов, остались одни «выражения»! Категорически не согласен с отставкой Михайличенко, но еще больше шокирован назначением Луческу! Неужели негласный принцип «не брать, не назначать, не принимать» в «Динамо» игроков и специалистов команды — главного оппонента и наоборот перестал работать?! Нарушены вечные устои нашего местного «классико»! Да, что нашего?! В футбольном мире так принято! Помню, как при мне, во время игры команды звезд — ветеранов мой друг Христо Стоичков обнимал и приветствовал всех нас, кто играл за символическую сборную Европы в Ереване в 2018, но при этом, демонстративно не подал руки Луишу Фигу. (Кто знает футбольную историю, тот поймет почему).

Ничего не имею против гениального Фигу, но это- вопрос этики, неописанное правило «клубного патриотизма»! В этом году мир сошел с ума! Руководство «Динамо» в очередной раз сделало непродуманный шаг, заставив Динамовское сообщество закипать от негодования! Активная часть «ультрас» уже пригрозила ответными действиями. Не хочу накалять обстановку, но призываю руководителей нашего родного «Динамо» взвешенно подойти к вопросу будущего команды и начать прислушиваться к мнению тех, кто создавал историю клуба! Почитайте высказывания Олега Блохина по поводу отставки Михайличенко и назначения Луческу. Он четко объясняет, что традиции — основа устойчивого развития команды, что наследие Лобановского предавать нельзя и, что будущее невозможно без прошлого".

Луческу работал с «Зенитом» в 2016-2017 годах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России. С «Шахтером» он восемь раз выиграл чемпионат Украины, стал победителем Кубка УЕФА. Также становился чемпионом Румынии и Турции, выиграл Суперкубок УЕФА с «Галатасараем».