Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Украина

Леонид Кучук возглавил львовский «Рух»

22:28
Леонид Кучук. Фото ФК «Рух»
Леонид Кучук. Фото ФК «Рух»
Теги:

Новым главным тренером «Руха» стал Леонид Кучук, сообщает 4 августа официальный сайт львовского клуба.

61-летний белорусский специалист уже работал в «Рухе» с февраля по ноябрь 2019 года. После этого он возглавлял минское «Динамо».

Кучук ранее работал в России с «Кубанью», «Локомотивом», «Ростовом» и «Салютом». С «Локомотивом» он стал бронзовым призером чемпионата России, с «Кубанью» дошел до финала Кубка страны. Шестикратный чемпион Молдавии с «Шерифом».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Леонид Федун — об уходе Дмитрия Попова из «Спартака»: «Это не мужской поступок!»
«Хочу, чтобы Федор вышел и вырубил!» Хабиб переживает за Емельяненко
Олимпиада-2020: Россия — шестая в медальном зачете, в лидерах — Китай и США
Волейбол на Олимпиаде, женщины, результаты 1/4 финала: Россия — Бразилия и другие матчи
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд