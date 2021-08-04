Леонид Кучук возглавил львовский «Рух»

Новым главным тренером «Руха» стал Леонид Кучук, сообщает 4 августа официальный сайт львовского клуба.

61-летний белорусский специалист уже работал в «Рухе» с февраля по ноябрь 2019 года. После этого он возглавлял минское «Динамо».

Кучук ранее работал в России с «Кубанью», «Локомотивом», «Ростовом» и «Салютом». С «Локомотивом» он стал бронзовым призером чемпионата России, с «Кубанью» дошел до финала Кубка страны. Шестикратный чемпион Молдавии с «Шерифом».